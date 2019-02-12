أخبار مصر | عقب استقبال وزيرة الهجرة لهم.. ابنة ووالدة "شهيد الشهامة" يتسلمان تبرعات المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب استقبال وزيرة الهجرة لهم.. ابنة ووالدة "شهيد الشهامة" يتسلمان تبرعات المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، والدة وابنة "شهيد الشهامة" سيد طه -الذي قام بالدفاع عن سيدة تعرضت للتحرش بمنطقته- التبرعات التي تم جمعها من خلال حملة أطلقها عدد من المصريين بالخارج عبر موقع "شوارع مصرية Egyptian Streets".

وقد قام الأستاذ عماد الزيات مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الهجرة، بتسليم المبلغ لأسرة الشهيد والتأكد من وصوله لهم.

وجدير بالذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، كانت قد استقبلت والدة وابنة سيد طه "شهيد الشهامة" وكذلك أخاه؛ للاطمئنان على أحوالهم المعيشية ومواساتهم في مصابهم، والتأكيد على الدور العظيم الذي قام به للدفاع عن سيدة تعرضت للتحرش بمنطقته، ولإيصالهم بالمصريين في الخارج الذي شاركوا عبر موقع "شوارع مصرية Egyptian Streets"، بوضع وديعة باسم ابنته لضمان حياة كريمة لها، وكذلك تخصيص جزء من المبلغ لوالدته كونها ربة البيت والواصي على الفتاة الصغيرة.

وعلى صعيد آخر، أرسل الوفد الشبابي من أبناء الجيلين الثاني والثالث، الذي زار مصر مؤخرًا، تبرعًا لمستشفى شفا الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، وذلك عقب مشاركته بالماراثون الخيري لصالح المستشفى والذي نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.