مصر | أم ترمي جثة رضيعها بالمقابر: "حملته سفاحا من مجهول".. وشقيقها: سيئة السمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أم ترمي جثة رضيعها بالمقابر: "حملته سفاحا من مجهول".. وشقيقها: سيئة السمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفل داخل المقابر بكفر الشيخ، وتبين والدة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة خوفا من الفضيحة.

وتلقى مركز سيدى سالم بلاغا بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 6 أشهر بمنطقة المقابر بناحية أبو غنيمة دائرة المركز ويوجد به آثار جهاز حقن "كانيولا" ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وأسفرت جهود مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل ربة منزل 18 سنة، مُقيمة دائرة المركز "تقوم بممارسة أعمال التسول".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، اعترفت وقررت أن الطفل نتاج حمل سفاح من شخص مجهول نظراً لتعدد علاقاتها غير الشرعية.

وأضافت أنه بتاريخ 7 الجاري شعر ابنها بحالة إعياء فتوجهت به لمستشفى دسوق العام وتم وضعه بالحضانة وعقب ذلك تم تحويلها لمستشفى دمنهور العام وحال خروجها من المستشفى توفى فتوجهت به إلى مكان العثور وقامت بتركه وهربت خشية افتضاح أمرها.

وبسؤال شقيقها مزارع 21 سنة، أيد ذلك وقرر بهروب شقيقته منذ عام وأنها سيئة السمعة، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.