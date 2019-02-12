انت الان تتابع «التموين»: إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح العام الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عزمها بناء وإنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والحبوب على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لإنشاء صوامع جديدة لتلبية الاحتياجات التخزينية من الحبوب والأقماح خلال العام المالي الجاري. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات صحفية: إن "الوزارة تسعى لدخول صومعة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد للخدمة بنهاية الشهر الجاري حيث تبلغ الطاقة التخزينية لها نحو 45 ألف طن"، وذلك استكمالا لخطة الوزارة في زيادة المخزون.

وأكد "المصيلحي" أن الوزارة تستهدف تخزين قرابة الـ3 ملايين طن من القمح والحبوب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للانتقال بأنشطة تخزين الحبوب بصورة حضارية ومتطورة لضمان صلاحية القمح لإنتاج الخبز البلدي المدعوم بمواصفات عالية الجودة ضمن الإجراءات التي تقوم بها "التموين" لتوصيل الدعم لمستحقيه. كانت وزارة التموين