الأرصاد: طقس مائل للبرودة.. وشبورة مائية

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طقس الشتاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بالبحرين من متر إلى متر ونصف المتر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 19شبين الكوم 11 18طنطا 10 18دمنهور 10 18الإسكندرية 10 19بلطيم 11 19مطروح 08 18السلوم 06 17سيوة 03 18بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 10 18الإسماعيلية 08 20السويس 09 19العريش 08 18رفح 07 17رأس سدر 10
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 11 19
شبين الكوم 11 18
طنطا 10 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 10 19
بلطيم 11 19
مطروح 08 18
السلوم 06 17
سيوة 03 18
بورسعيد 10 17
دمياط 10 17
الزقازيق 10 18
الإسماعيلية 08 20
السويس 09 19
العريش 08 18
رفح 07 17
رأس سدر 10 20
نخل 02 17
نويبع 14 21
طابا 10 17
كاترين 01 14
الطور 09 21
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 13 21
مرسى علم 14 22
الفيوم 09 20
بني سويف 08 20
المنيا 05 20
أسيوط 07 21
سوهاج 07 21
قنا 09 23
الأقصر 10 24
أسوان 11 25
أبو سمبل 12 24
الوادي الجديد 10 22
شلاتين 16 25
أبو رماد 17 25
رأس حدربة 18 24
حلايب 18 23
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