شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نتطلع للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأفريقي للخروج بأكبر مكاسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره لجميع العاملين بمفوضيات الاتحاد الافريقي، مؤكداً تطلعه للعمل المشترك معهم في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063. وأضاف الرئيس خلال لقائه مفوضي الاتحاد اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، انه علي ثقة بأن المفوضيات ستضطلع بمهامها علي اكمل وجه. وأعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الافريقي، للخروج بأكبر المكاسب للقارة الافريقية ، مؤكدا ان مصر منفتحة علي مقترحاتكم المفوضين القيمة لتنسيق العمل الافريقي المشترك.

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