السويدي: مشاركة السيسي بمؤتمر ميونخ مهمة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة المقبل، في مؤتمر ميونخ للأمن 2019 "MSC"، خلال الفترة من 15 وحتى 17 فبراير الجاري؛ لمناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون في السياسة الدفاعية، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم.

وقال "السويدي"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر ستكون لها أهمية قصوى باعتباره أول مؤتمر يشارك فيه الرئيس السيسي بعد تنصيبه رئيسا للاتحاد الأفريقي، مؤكدا أهمية اللقاءات التي سيعقدها الرئيس مع عدد من زعماء العالم على هامش المؤتمر لدعم العلاقات مع دول القارة السمراء.

وأوضح السويدي، أن رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي تزيد من التقارب وتدعيم العلاقات في مختلف النواحي بين مصر وألمانيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي والعالم كله.

يذكر أن مدينة ميونيخ تحتضن سنويا المؤتمر الذي يقام لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الأزمات والصراعات والسياسة العسكرية والأمنية في العالم، وعُقد المؤتمر للمرة الأولى عام 1963، وسُمي بـ"اللقاء الدولي لعلوم الدفاع".