برلماني يشيد بتخصيص 100 منحة مجانية للأفارقة بأكاديمية الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وجه النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ لتخصيصه مائة منحة تدريب مجانية بأكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والدارسين الأفارقة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال "عبدالواحد"، في بيان، الثلاثاء، إن الدكتور محمد مختار جمعة من الوزراء الناجحين الذين لهم دور مهم ليكون مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دور ريادي ومحوري تجاه جميع القضايا الدولية والأفريقية والإقليمية.

وأضاف أن قرار تخصيص 100 منحة مجانية بأكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والدارسين من الأشقاء الأفارقة، دليل قاطع على عالمية رسالة أكاديمية الأوقاف الدولية والتي ستكون لها رسالتها المهمة في تعليم وتدريب الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم.

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