"حسين" يطلب تطليق زوجته: "بتطلب مني زبادي كل يوم لوشها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "حسين م." برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لتطليق زوجته، مبررًا طلبه "زوجتي تطلب مستلزمات للمنزل يوميًا، ومنها الزبادي، ولم أراها تأكله إطلاقًا حتى علمت أنها تضعه على وجهها".

يضيف "حسين" 32 سنة، صاحب محلات لبيع السيراميك، في دعواه التي حملت رقم 1969 لسنة 2018: "زوجتي مدللة بدرجة كبيرة والسبب أنه ليس لديها إخوة، واستمر الأمر بعد الزواج، وهو ما انعكس على تصرفاتها، فكل اهتمام ينصب فقط حول الاهتمام ببشرتها لدرجة أنها تقوم بإنفاق أموال طائلة لترطيب بشرتها".

يتابع الزوج: "تعرفت على زوجتي من خلال إحدى الصديقات المقربات إليها، وبعدها لاحظت عليها الاحترام والتدين ورأيتها شخصية متعلمة، فتقدمت لخطبتها، ووافق الأهل ولم يمر إلا القليل وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية، واستمر زواجنا 7 أشهر فقط".

يكمل: "في الأسبوع الأول، عشنا أجمل أيام حياتنا، فكانت زوجتي تبدو في منتهى السعادة، لكن الأمر تغير سريعًا، وأصبحت آخر اهتماماتها؛ ولا تتحدث معي إلا لجلب بعض مستلزمات التجميل لوجها "بتطلب بادي بكميات كبيرة كل يوم وفي الآخر طلع لوشها"".

يشكي الزوج: "لم انتبه لوجودها معي بالبيت إلا صباحاً عند خروجي للعمل وهي نائمة، وبعد انتهاء عملي أعود وهي نائمة، فهي تقضي يومها مع أصحابها التي تعتبرهم حياتها، فهي تهتم بنفسها من أجل الظهور بشكل ملفت أمامهم فقط، ولا تتحدث معي إلا لجلب الزبادي".

يختتم الزوج: "تحدثت معاها كثيرًا لتغير أسلوب حياتها لكنها لم توافق، فهي لا تريد الاهتمام بحياتي، الأمر الذي تسبب في تشاجرنا أكثر من مرة وقمت بإهانتها أمام أصحابها فهربت لمنزل أهلها ولم تعود، ولا تريد مقابلتي، ولا حل الوضع بشكل ودي، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوي تطليق للضرر منها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.​