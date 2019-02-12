أخبار مصر | وزيرتا الهجرة والاستثمار تتفقان على تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار"

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السفيرة نبيلة مكرم: المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج

سحر نصر: المؤتمر بمثابة دعوة للمصريين في الخارج من أجل الاستثمار في بلادهم

اتفقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" في نسخته الخامسة خلال هذا العام، وذلك خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاستثمار، على أن يستهدف المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

وناقشت الوزيرتان التعاون فيما بين الوزارتين بشأن دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين وسيدات ورواد الأعمال خاصة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والعقارات.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن تنظيم مصر لهذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

كما أشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج، في ضوء نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، ونجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين الوزارتين في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، لافتة إلى أهمية المؤتمر في مجال الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.

وفي نفس السياق، اصطحبت د.سحر نصر السفيرة نبيلة مكرم، في جولة تم خلالها استعراض الخريطة الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين، وما تتضمنه هذه الخريطة من 1000 فرصة في مختلف المجالات بمحافظات مصر، في إطار بدء الترويج لمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" يأتي امتدادًا لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من المؤتمر شارك فيها ما يقرب من 100 خبير وعالم مصري في مختلف التخصصات حول العالم، وجاءت النسخة الأولى تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها" استحضر فيه الخبراء المشاركون مختلف تجاربهم وخبراتهم في دعم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي المؤتمر الثاني "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" حضرت إلى مصر نابغاتها من مختلف دول العالم لاستعراض قصص نجاحهم المتميزة، ليخرج المؤتمر بعدد من النتائج الهامة كان من بينها توطيد التعاون بين البحرية المصرية والأسترالية، فيما ناقش المؤتمر الثالث "مصر تستطيع بأبناء النيل" سبل الاستفادة من الموارد المائية المصرية والمساهمة في خطة مصر لتوسيع رقعتها الزراعية، ثم بحثت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم" سبل المساهمة في تطوير التعليم وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية والتي تشمل كافة مراحل التعليم.