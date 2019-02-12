مصر | النيابة تحيل خادمة وعامل للجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحيل خادمة وعامل للجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق، برئاسة أحمد الشاذلى بإحالة خادمة وعامل للمحاكمة أمام الجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة مواطن.

اعترفت المتهمة بارتكابها للواقعة واستغلت عملها فى شقة تاجر واتفقت مع عامل على سرقة المشغولات الذهبية من الشقة لعلمها بمكانهم.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية من داخل مسكنه.

من خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "نادية.م.ر" 23 سنة، تعمل طرف المجنى عليه ومقيمة مركز شرطة دارالسلام سوهاج، و"حسن.ع.م" 67 سنة، عامل زراعى، فتم ضبطهما.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

النيابة تصدر قرارها بشأن مروج الحشيش بإمبابة

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة حوالي 2 كيلو حشيش، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل لفحصها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن رجال مباحث قسم إمبابة، من إسقاط واحد من أخطر مروجي الحشيش المخدر، بمنطقة إمبابة، وبحوزته 15 فرش حشيش، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام "كريم.م.ع.ا، عاطل، 25 سنة، ومقيم بالقاهرة، السابق إتهامه في قضية مخدرات، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، والحصول على إذن من النيابات المختصة، تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطه حال تردده على دائرة القسم مستقلًا سيارة ملكه، وبحوزته 15 فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1875 جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي خمسمائة جنيه.

وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والهاتفين لتسهيل ترويجها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.