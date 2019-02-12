انت الان تتابع دعما للاقتصاد.. ألمانيا تمنح مصر 250 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت ألمانيا مواصلة دعمها للإصلاحات الاقتصادية التي قررتها مصر، وذلك بصرف الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي وعدت بتقديمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البالغ قيمته 250 مليون دولار. وصرح السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي بمناسبة توقيع اتفاق القرض، بأن ألمانيا دعمت مصر منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجارى تنفيذه . وأضاف جيورج ليوي أن النمو الاقتصادي في مصر يتخذ الآن منحى إيجابيًا، وسيتم صرف الشريحة الثانية من القرض.

وتابع "صرف الشريحة الثانية يعد مؤشرًا واضحًا على أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر".وأكد السفير أن مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر ألمانيا أمر ضروري.وقال: إن "ما جرى اتخاذه من إصلاحات حتى الآن، لا سيما في مجال السياسة النقدية والدعم، وضع الأساس لحدوث استقرار جوهري في