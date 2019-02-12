انت الان تتابع دعما للاقتصاد.. ألمانيا تمنح مصر 250 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت ألمانيا مواصلة دعمها للإصلاحات الاقتصادية التي قررتها مصر، وذلك بصرف الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي وعدت بتقديمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البالغ قيمته 250 مليون دولار. وصرح السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي بمناسبة توقيع اتفاق القرض، بأن ألمانيا دعمت مصر منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجارى تنفيذه . وأضاف جيورج ليوي أن النمو الاقتصادي في مصر يتخذ الآن منحى إيجابيًا، وسيتم صرف الشريحة الثانية من القرض.
وتابع "صرف الشريحة الثانية يعد مؤشرًا واضحًا على أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر".وأكد السفير أن مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر ألمانيا أمر ضروري.وقال: إن "ما جرى اتخاذه من إصلاحات حتى الآن، لا سيما في مجال السياسة النقدية والدعم، وضع الأساس لحدوث استقرار جوهري في
وتابع "صرف الشريحة الثانية يعد مؤشرًا واضحًا على أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر".
وأكد السفير أن مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر ألمانيا أمر ضروري.
وقال: إن "ما جرى اتخاذه من إصلاحات حتى الآن، لا سيما في مجال السياسة النقدية والدعم، وضع الأساس لحدوث استقرار جوهري في أداء الاقتصاد الكلي"، مطالبا بالتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وإتاحة ظروف مواتية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، حتى يتسنى توليد فرص عمل بصورة مستديمة لمواجهة الزيادة المتسارعة في النمو السكاني في مصر".
ووقعت مصر وألمانيا اتفاق تعاون لمدة عامين 2016- 2018 بقيمة 153 مليون يورو، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم الفني وتغير المناخ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة والإسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر دعما للاقتصاد.. ألمانيا تمنح مصر 250 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.