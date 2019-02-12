للمرة الأولى.. الأزهر يُطبق "الحافز الرياضي" على طلاب الشهادة الثانوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قرر المجلس الأعلى للأزهر، تطبيق الحافز الرياضي على الطلاب المتفوقين رياضيًا بالشهادة الثانوية، خلال العام الدراسي الجاري، للمرة الأولى.
وجاء قرار الأعلى للأزهر، الذي حصل الخليج 365 نسخة منه، على ما يلي "يُطبق في شأن درجات التفوق والحافز الرياضي لطلاب المعاهد الأزهرية الناجحين في الشهادة الثانوية الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية، ما يطبق في وزارة التربية والتعليم".
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