"الأرصاد": الطقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى في القاهرة 11

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 19

بلطيم 11 19

مطروح 08 18

السلوم 06 17

سيوة 03 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 10 18

الإسماعيلية 08 20

السويس 09 19

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 10 20

نخل 02 17

نويبع 14 21

طابا 10 17

كاترين 01 14

الطور 09 21

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 13 21

مرسى علم 14 22

الفيوم 09 20

بني سويف 08 20

المنيا 05 20

أسيوط 07 21

سوهاج 07 21

قنا 09 23

الأقصر 10 24

أسوان 11 25

أبوسمبل 12 24

الوادي الجديد 10 22

شلاتين 16 25

أبورماد 17 25

رأس حدربة 18 24

حلايب 18 23