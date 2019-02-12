الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ: 10 نصائح

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الأرصاد: على المواطنين ضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة خصوصا مرضى الصدر والحساسية وتجنب الوجود تحت الأشجار ولوحات الإعلانات في أثناء موجة الطقس السيئة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس. الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قال إن العاصفة التي تضرب البلاد سيصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي، أن السحب الممطرة ستتكاثر على السواحل الشمالية، لتمتد إلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، ومناطق من سيناء، وشمال الصعيد، وستكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق. اقرأ أيضا: الأرصاد في طوارئ.. تحذير للمواطنين ورسالة للمسؤولين وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة،

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي، أن السحب الممطرة ستتكاثر على السواحل الشمالية، لتمتد إلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، ومناطق من سيناء، وشمال الصعيد، وستكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق. اقرأ أيضا: الأرصاد في طوارئ.. تحذير للمواطنين ورسالة للمسؤولين وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الطقس سيكون باردًا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، متوقعًا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت، على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري. ونصح عبد العال، المواطنين بضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، خصوصا مرضى الصدر والحساسية، وتجنب الوجود تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.



وحذر وحيد سعودي، مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث باسم هيئة الأرصاد سابقا، من تعرض البلاد لموجة طقس سيئ اعتبارا من المقبل وحتى السبت. Advertisements وأوضح سعودي في بيان نشره عبر صفحته بـ"فيسبوك"، "الطقس حتى الثلاثاء مستقر تمامًا، ويفضل ارتداء الملابس الشتوية على مدار الـ24 ساعة والتحذير من الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم الطرق وأمطار فقط على المدن والمحافظات الساحلية". ). طقس الثلاثاء طقس الثلاثاء ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، يوم غد الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. اقرأ أيضا: قبل العاصفة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر والنصف، والرياح السطحية جنوبية غربية. 10 نصائح 10 نصائح وتحسبًا لموجة الطقس السيئ القادمة، أعلنت هيئة الأرصاد مجموعة نصائح للمواطنين خصوصا سائقي السيارات على الطرق السريعة، وكذلك طلاب المدارس الذين بدؤوا الفصل الدراسي الثاني في مطلع الأسبوع الجاري. 1- إيقاف السيارة على أحد جنبي الطريق خلال العاصفة.

2- فتح النوافذ الجانبية لسيارتك ولو بنسبة بسيطة أثناء وجود ضباب حتى تتمكن من سماع ما يحدث بالخارج.

3- عدم استخدام مصابيح الضباب الخلفية للسيارة في أثناء المطر لأنها يمكن أن تخفي أضواء المكابح لسيارتك، وبالتالي قد تسبب في ارتباك السائقين خلفك.

4- إذا كنت تقود سيارتك في حالة هطول أمطار غزيرة في الليل، ضع في اعتبارك أن قطرات المطر على الزجاج الأمامي تكسر الضوء، ويمكن أن تعوق مشاهدتك للطريق.

5-تجنب الخروج في الطقس السيئ والمشي تحت الأمطار.

6-الشمسية والقفازات، الإسكارف أو "الكوفية" والجاكت أسلحتك ضد الأمطار.

7-احذر الجلوس بالملابس المبللة، بعد التعرض للأمطار.

8-تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "سي"، لتقوية مناعتك.

9-عند التعرض للبلل، احصل على حمام دافئ فور العودة للبيت.

10-تناول المشروبات العشبية الساخنة. اقرأ أيضا: خبير أرصاد يحذر من «عاصفة» الخميس المقبل

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