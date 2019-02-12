شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 12 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق أعمال المؤتمر الدولي الأول لسلامة الأغذية المشترك بين منظمتي الأغذية والزراعة (فاو) والصحة العالمية التابعتين للأمم المتحدة وبين الاتحاد الأفريقي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي.

تختتم أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أكبر تجمع حكومي عالمي من نوعه، حيث يلتقي تحت مظلتها أكثر من 140 حكومة بهدف العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب.

تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي بكامل هيئته من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني (2018- 2019)، برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي.

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توقع مصر مع ألمانيا اتفاق صرف الدفعة الثانية، بما يزيد على مبلغ 250 مليون دولار أمريكي، من القرض الميسر الذي يقدمه بنك التعمير الألماني بتكليف من الحكومة الاتحادية الألمانية، وذلك بحضور السفير الألماني لدي مصر يوليوس جيورج لوى، والمسؤول عن ذلك القطاع لدى بنك التعمير الألماني هيلموت جاوجس، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

تبدأ المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الإبتدائية «الحكومية الرسمية، والرسمية المتميزة، والخاصة، والأزهرية» بمحافظات «الفيوم، دمياط، أسيوط، مطروح، بورسعيد، جنوب سيناء، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية والجيزة».

يتوجه وزير الخارجية الفيتنامية بفام بينة مينة إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وذلك قبل قمة مرتقبة في هانوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

يعقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الفعاليات التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية خلال الفترة المقبلة.