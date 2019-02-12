أبرزها "ولاية سيناء الثانية واقتحام السجون" .. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك المحاكمات:

- محاكمة 555 متهمًا في قضية "ولاية سيناء الثانية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء في قضية "ولاية سيناء الثانية".

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

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- محاكمة مرسي وقيادات الإخوان بـ"اقتحام السجون"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون".

وقضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهمًا غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود.

كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضورياً بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.

- محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالشيخ زايد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد إبراهيم، وعضوية المستشارين عبد الناصر محمد وهاني لويس وعادل محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "سامر السيد، وعبد المنعم صلاح، ومحمد محمود"، بتزوير محررات رسمية، بأن قام المتهم الأول بصفته موظف بقطاع الأحوال المدنية، بتزوير أحد المحررات الرسمية "شهادة ميلاد" باسم " محمد صلاح"، بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، فاتفق المتهمان الثاني والثالث على إصدار هذا المحرر، قاصدين من ذلك إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية، وهي إثبات اسم وهمي للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

- نظر طعون 219 إخوانيًا لإدراجهم بالكيانات الإرهابية

تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من 219 متهمًا على قرار المحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

والمتهمون هم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين "أعضاء مكتب الارشاد " والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.​