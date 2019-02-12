الأوقاف توافق على التمديد لأئمتها الموفدين للخارج بـ4 شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الاستجابة لرغبة الجهات التي تطلب تمديد سنوات الإيفاد الدائم لموفد الوزارة لديها، إلى أكثر من 3 سنوات (بحسب القرار الوزارى رقم 137 لسنة 2014م باللائحة التنظيمية للإيفاد للخارج) بالنسبة للموفدين على نفقة الوزارة كليًا أو جزئيًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها أمس الاثنين، أنه يشترط أن يكون التمديد - بصفة استثنائية - لمدة عامين إضافيين كحد أقصى، عاما بعد عام، وبشرط أن يتم طلب ذلك - عبر الطرق الرسمية المتبعة - قبل انتهاء العام الثالث للإيفاد بـ6 أشهر على الأقل، مشفوعًا بموافقة السفارة أو القنصلية المعنية على التمديد.

واشترطت وزارة الأوقاف، أن تتحمل الجهة الطالبة للتمديد جميع النفقات كاملة؛ وتذاكر السفر ذهابا وإيابا خلال فترة التمديد، وتذكرة العودة النهائية للموفد، دون تحمُّل وزارة الأوقاف لأى أعباء مالية للموفد، اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة القانونية المقررة للإيفاد، والتى نصت عليها اللائحة المنظمة.

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