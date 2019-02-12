اليوم.. محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالشيخ زايد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد إبراهيم، وعضوية المستشارين عبد الناصر محمد وهاني لويس وعادل محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "سامر السيد، وعبد المنعم صلاح، ومحمد محمود"، بتزوير محررات رسمية، بأن قام المتهم الأول بصفته موظف بقطاع الأحوال المدنية، بتزوير أحد المحررات الرسمية "شهادة ميلاد" باسم " محمد صلاح"، بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، فاتفق المتهمان الثاني والثالث على إصدار هذا المحرر، قاصدين من ذلك إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية، وهي إثبات اسم وهمي للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك في تزوير بطاقة رقم قومي باسم المتهم الثاني، لإثبات واقعة مزورة في هيئة واقعة صحيحة، والاشتراك والاتفاق على تزوير محررات رسمية في صورة محررات صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات.