انت الان تتابع الخميس.. آخر موعد لوظائف المعلمين المؤقتة إلكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن يوم الخميس المقبل هو آخر يوم في التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيا، على أن تبدأ الإدارات فى تسلم المستندات المطلوبة فى الإعلان ابتداء من السبت الموافق 16 فبراير حتى يوم الخميس 21 فبراير. وطالب "عمر"، جميع المتقدمين بأن يسجلوا البريد الإلكتروني الشخصي لهم لأنه سيكون وسيلة التواصل معهم إذا تم اختيارهم للوظائف المطروحة.

وأضاف الدكتور محمد عمر، أنه في إطار حرص الوزارة لسرعة وضمان التواصل مع جميع المتقدمين يجب إدخال معلومات البريد الإلكتروني الشخصي للمتقدم على الاستمارة الإلكترونية وذلك للتواصل والإخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود في حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة. ووجه

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