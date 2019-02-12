شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 188 من متهمي «أحداث سمالوط» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات المنيا، الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم أمين إبراهيم، رئيس الدائرة الثانية، جلسات محاكمة 188 من عناصر الإخوان بينهم 39 متهما تعاد إجراءات محاكمتهم في احداث عنف وقعت بمركز سمالوط عقب احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى اليوم لثالث من دور شهر يونيو مع استمرار حبس المتهمين.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة رفضت طلبات الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين وعددهم 22 محبوسين على ذمة القضية متورطين في حرق مبنى النيابة الإدارية ومحكمة سمالوط ومنشات عامة وخاص و40 متهما آخرين متورطين في حرق قسم الشرطة ذات المدينة وكان محكوما عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، وجرى القبض عليهم والبعض سلم نفسه طواعية للسلطات المختصة وتعاد محاكمتهم مرة أخرى بتهم وفق أمر الإحالة منها الانتماء الىى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وخاصة.