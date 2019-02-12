شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الإسكندرية: ضبط شيش إلكترونية وألعاب نارية بـ21 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشمالية والغربية عمليات، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية والشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر، ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.

وأوضح بيان، الاثنين، أنه بناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات ومباحث الأموال العامة مفادها محاولة شركة «ز. ح» إدخال أصناف محظورة ضمن مشمول حاوية 40 قدما رقم YMMU4094520 قادمة من الصين طبقا للمستندات عبارة عن 48 طرد أمتعة شخصية.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل لجنة مشتركة لمعاينة الحاوية، فتبين وجود 860 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال و8 كراتين بها 1500 شيشة إلكترونية ومستلزماتها بوزن 17500 كيلو جرام، وقدرت قيمة المضبوطات بـ21 مليون جنيه، وقرر أحمد الطوبجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية.