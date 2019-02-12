شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لشباب المقترضين: «منتجاتكم تساهم في تخفيض الأسعار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، الثناء لشباب الخريجين المقترضين من صندوق تشغيل الشباب بالمحافظة، مؤكدًا أن منتجاتهم تساهم في تخفيض الأسعار التي يشكو الجميع من ارتفاعها.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمه جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، الاثنين، للمقترضين والعاملين بالجهاز بحضور المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية.

وبلغ عدد المكرمين من الشباب ١٩ من أصحاب المشروعات الممولة من الجهاز بالإضافة إلى ٩ من مديري إدارات الجهاز بالمراكز والمدن و٦ من العاملين الذين أثبتوا تميزهم على مدار العام الماضي.

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وحضر الاحتفال المهندس مختار الخولي، سكرتير عام المحافظة، وزينب الأمشاطي، مدير الجهاز، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتفقد المحافظ منتجات الشباب من الملابس والستائر والمفروشات والتطريز والمنتجات البلاستيكية والمنظفات.

وقال «شاروبيم» للعاملين في جهاز شباب الخريجين: «اثبتم قدرتكم على التعامل بفكر وروح الشباب.. استرداد القروض والتي تصل نسبتها إلى 97٪ من إجمالي ما تم إقراضه يعاد تدويره لتمويل شباب جدد وإنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل جديدة ومنتجات أكثر تطرح في الأسواق».

وخاطب المحافظ الشباب قائلا: «عليكم أن تحلموا بأن تصبحوا من كبار رجال الأعمال من خلال التوسع في مشروعاتكم لتصبح شركات ضخمة، وأتمنى أن تنافس منتجاتكم الشركات الكبرى وأن تنجحوا في عرضها في السوق المحلية وتصديرها للخارج فمنتجاتكم تساهم في خفض الأسعار التي نشكوا جميعا من ارتفاعها».

وأضاف أننا نجتمع اليوم لتكريم أبنائنا من أصحاب المشروعات المتميزين والذين بذلوا جهدا كبيرا في تنمية مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم ونقول لهم: «برافو عليكم اشتغلتم وإحنا معاكم».