شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «سيدة الدلتا في عيون مصر».. رحلات مجانية للطلائع لزيارة آثار الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ رحلات مجانية للطلائع، من أبناء مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة، لزيارة المناطق الأثرية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، للتعرف على التراث الحضاري وزيارة الأماكن التراثية، والتوعية بأهمية الحفاظ عليها، في إطار الاهتمام بنشر الوعي الثقافي والحضاري.

وأكد المحافظ، في بيان، الاثنين، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال تنفيذ المبادرات لنشر الوعي التراثي، وتنظيم الزيارات للأماكن التراثية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أهمية دور مراكز الشباب في إعداد الشباب ثقافيًا واجتماعيا ورياضيًا، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم، وتوجيهها لصالح المجتمع للوصول للتنمية المنشودة.

وقال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن إدارة الطلائع بالمديرية قامت بتنفيذ رحلات مجانية لزيارة المناطق الأثرية بمنطقتي تل بسطة وصان الحجر، للطلائع من أبناء مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة، تحت شعار «سيدة الدلتا في عيون مصر»، لافتًا إلى استمرار الرحلات المجانية لجميع الطلائع، وذلك لتنمية الوعي الثقافي والتراثي لدى الأجيال القادمة، من خلال زيارة المناطق الأثرية بنطاق المحافظة.