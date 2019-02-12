شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 48 عملية زراعة قوقعة بـ«سوهاج الجامعي» ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفى سوهاج الجامعى انتهت من إجراء 48 عملية زراعة قوقعة على نفقة التأمين الصحى للحالات المسجلة على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الإنتظار، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية اليوم داخل المستشفى الجامعي للإطمئنان على الأطفال الذين تم إجراء عمليات زراعة قوقعة لهم، يرافقه الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفي الجامعي، أن هناك ١٠٠حالة على قوائم الانتظار بالمستشفى في انتظار توريد القواقع لإجراء العمليات الجراحية لهم داخل مركز زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي، حيث يضاف شهرياً ما يقرب من 15 حالة جديدة لقائمة انتظار زراعة القوقعة، لافتا إلى أن المركز أجرى ٨ عمليات زراعة قوقعة للأطفال في سن الرابعة والخامسة من محافظات سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، حيث يجرى العمليات بالمركز فريق عمل طبي متخصص يتكون من ٣جراحين، و٣ أساتذه سمعيات، و٣ أستاذه تخاطب، وأستاذ أشعة، وأستاذ أمراض عصبية أطفال.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مركز زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بالجامعة يعد الثاني على مستوي الجمهورية في هذا المجال، حيث قام منذ افتتاحه بإجراء ٣٥٠ عملية زراعة قوقعة حتى الآن.