شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق: ورش عمل مكثفة لتنمية مهارات التواصل بين الأطباء الجدد والجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بتنظيم ورش عمل مكثفة للخريجين الجدد من الدفعة 44 لطب الزقازيق حول مهارات التواصل بين الطبيب والمرضى وذويهم ومراعاة حسن معاملة الجمهور، وإكسابهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها الأطباء في حياتهم العملية.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخرج بكالوريوس كلية الطب 2016-2017 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالمنعم أبوشرخ عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب، حيث دعا رئيس الجامعة إلى وقفة احترام وتقدير لهم.

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وأكد «عبدالباري» للخريجين أن أبواب الجامعة وكلية الطب دائما مفتوحة أمامهم، مشيرًا إلى أن الأولوية في التسجيل بجميع المراحل بالدراسات العليا لخريجي جامعة الزقازيق، وأنه من الضروري استغلال سنة الامتياز كفرصة للتدريب واكتساب المهارات.

من جانبه، طالب الدكتور عبدالمنعم أبوشرخ، عميد كلية الطب، الخريجين الجدد بأن يتحلوا بالإخلاص وتقوى الله مع المرضى وذويهم طوال الوقت، والتحلي بالصبر فمهنة الطبيب شاقة وتحتاج إلى رجال مخلصين يعملون في أصعب الظروف والأحوال، وقدم التهاني لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد وعرق ومثابرة لأبنائهم.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطبيب مصطفى صبحي من خريجي الدفعة 2016-2017، ثم عزف موسيقى السلام الجمهوري وكلمة الخريجين للطبيب محمد مجدي، أول الدفعة، واختتم الحفل بترديد الأطباء قسم الطبيب خلف الدكتور عبدالمنعم أبوشرخ، عميد الكلية.