شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الرعاية الإيراني بالقاهرة يحتفل بمرور 40 سنة على نجاح الثورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، ورئيسه السفير ناصر كنعاني، وأعضاء البعثة الإيرانية بمرور 40 سنة على نجاح الثورة الإيرانية في 11 فبراير عام 1978. جاء ذلك في حضور السفير خالد ثروت، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول آسيا، وسفراء دول الصين وألمانيا واليابان وباكستان وأذربيجان وطاجكستان وكوريا الشمالية، والقائم بالأعمال التركي.

وقال السفير «كنعاني» إن بلاده مهتمة باستقرار وأمن مصر، باعتبار أنها بلد صاحبة تاريخ وحضارة وتجمعها مع إيران علاقات تاريخية في الماضي، فيما أعرب عن أمله في تطويرها قريبا.

ولفت إلى أن بلاده أصبحت رقمًا مهمًا في الساحة الدولية وباتت متقدمة بفضل قادتها وحكوماتها المتتالية في مجال التنمية المستدامة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب السياسات الأمريكية ضدها، مؤكدا أن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات الثنائية مع جميع دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية.