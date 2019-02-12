شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 عمال سقطوا داخل بالوعة صرف صحي في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 عمال مساء الاثنين، بسقوطهم داخل بالوعة صرف صحي داخل مجزر الشرقاوية بمدينة قليوب. وبحسب بيان، جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لاتخاذ اللازم وأحدهم في حالة خطرة.

وأكد حامد طلبة، رئيس مركز ومدينة قليوب، أن العمال أصيبوا أثناء تسليك إحدى البالوعات داخل مجزر الشرقاوية بقرية بقلس التابعة لمدينة قليوب، مشيرًا إلى أنه تم الانتقال على الفور واستدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لمحاولة إنقاذهم وتم إيداعهم مستشفى قليوب لاتخاذ اللازم وتوفير جميع العناية والخدمات الطبية لهم.

وذكر أن أسماء المصابين هم «محمد. ع»، 27 سنة، عامل و«السيد. ر»، 46 سنة عامل، و«ربيع. ع»، 35 سنة، مشيرًا إلى أن أحدهم حالته خطرة ويخضع للعلاج من قبل أكبر فريق طبي معالج داخل المستشفى، منوها بأنه أخطر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، والذي أمر على الفور بتشكيل لجنة متخصصة لمعرفة تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.