شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 عمال سقطوا داخل بالوعة صرف صحي في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 3 عمال مساء الاثنين، بسقوطهم داخل بالوعة صرف صحي داخل مجزر الشرقاوية بمدينة قليوب. وبحسب بيان، جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لاتخاذ اللازم وأحدهم في حالة خطرة.
وأكد حامد طلبة، رئيس مركز ومدينة قليوب، أن العمال أصيبوا أثناء تسليك إحدى البالوعات داخل مجزر الشرقاوية بقرية بقلس التابعة لمدينة قليوب، مشيرًا إلى أنه تم الانتقال على الفور واستدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لمحاولة إنقاذهم وتم إيداعهم مستشفى قليوب لاتخاذ اللازم وتوفير جميع العناية والخدمات الطبية لهم.
وذكر أن أسماء المصابين هم «محمد. ع»، 27 سنة، عامل و«السيد. ر»، 46 سنة عامل، و«ربيع. ع»، 35 سنة، مشيرًا إلى أن أحدهم حالته خطرة ويخضع للعلاج من قبل أكبر فريق طبي معالج داخل المستشفى، منوها بأنه أخطر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، والذي أمر على الفور بتشكيل لجنة متخصصة لمعرفة تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 عمال سقطوا داخل بالوعة صرف صحي في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.