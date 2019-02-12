برلماني: السيسي عرض رؤية إصلاحية لمواجهة مشكلات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تمثل رؤية مصر الإصلاحية والصريحة والواضحة لمواجهة جميع التحديات والأزمات والمخاطر التى تواجه الدول الأفريقية.

وقال "أبو جاد" فى بيان له، الاثنين، إن القضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى تؤكد التحرك المصري خلال هذه المرحلة تجاه دول القارة السمراء من أجل تحقيق التنمية والرخاء والاستقرار داخل بعض الدول الافريقية التى تعانى من المشكلات، مشيدًا بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بقضايا محاربة الإرهاب وإحلال السلام والتنمية كجزء أساسي من الفكر الذي تنتهجه مصر.

وأعرب النائب حسين أبو جاد عن ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس السيسى على تحقيق جميع القضايا والملفات المهمة التى جاءت فى كلمته لصالح القارة الأفريقية بجميع دولها وشعوبها خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، وبعد أن وضعها الرئيس السيسي ضمن أجندته للقضاء على ما تعانيه القارة الأفريقية من مشكلات وتحديات​.