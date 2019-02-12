"مستقبل وطن": القوات المسلحة المصرية صمام أمان للدولة في مواجهة العدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن القوات المسلحة المصرية تعد صمام الأمان للدولة المصرية في مواجهة العدو، مثمنا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفع كفاءة القدرات الدفاعية والتسليح للجيش المصري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع أمانة العمال المركزية بالحزب بكامل تشكيلها، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس سيد نصر أمانة العمال المركزية بالحزب.

وطالب رشاد خلال الاجتماع، أمانة العمال بضرورة دعم استراتيجية الحزب للمشاركه في عملية بناء الحياة الديموقراطية على أسس حقيقية، مشددا على أهمية توضيح كافة الحقائق والانجازات التي أقيمت في مصر من تنمية اقتصادية، وتنمية انشائية، وخاصة رفع كفاءة ومستوى تسليح وجاهزية القوات المسلحة المصرية.

وشدد رشاد، على ضرورة التواصل مع جميع العمال من أبناء الشعب المصري، والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن في مقدمة الداعمين لعمال مصر.