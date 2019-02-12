رئيس مجلس النواب يعود للقاهرة قادمًا من قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

عاد إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قادما من قبرص بعد مشاركته في الاجتماع البرلماني الأول بين رؤساء برلمانات كل من مصر وقبرص واليونان.

وكان عبد العال قد أكد خلال كلمته التي ألقاها هناك بأن الاجتماع التأسيسي الأول بين رؤساء برلمانات كل من مصر وقبرص واليونان، يعد رافداً مهماً وداعماً للقمة الثلاثية التي تعقد على مستوى رؤساء الدول الثلاث.

وأشار إلى أن انتظام عقد القمم يعكس تنسيق الجهود لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقـة، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث، لبناء كيان إقليمي مؤثر ورادع للقوى المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة، والجماعات الإرهابية ذات الأيديولوجيات المتطرفة، وموجات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، التي أصبحت تشكل مصدر قلق لحكومات دول منطقة البحر المتوسط.

وتناولت جلسات الاجتماع الثلاث، ثلاثة موضوعات مهمة، هي الطاقة والسياحة، والثقافة والتعليم.​