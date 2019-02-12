​"الخارجية" تحذر من حيازة مواد أو عقاقير محظورة أثناء السفر أو الإقامة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حذرت وزارة الخارجية، من مغبة إحراز أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى قوانين المملكة العربية السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة.

وأكدت الوزارة في بيان مساء الإثنين، أن اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضي السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلاً عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائياً بموجب قانون العقوبات المصري.

ودعت الوزارة، جميع المسافرين إلى الأراضي السعودية تحري الدقة والحذر التام من اصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة في أمتعة السفر، وأثناء نقل بضائع عن طريق البر إلى المملكة.

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وقالت الخارجية، إنه في إطار جهودها لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم، فقد تلاحظ إزدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية، بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودي.

وناشدت الوزارة، وكالات السفر وشركات السياحة والطيران والنقل الجوي والبحري والبري، وجميع الوكالات والشركات العاملة في مجال التصدير والإستيراد، وإلحاق العمالة بالخارج، ونقل البضائع، والحج والعمرة، القيام بتحذير المواطنين من خطورة إصطحاب مواد أو عقاقير محظورة أثناء السفر أو الإقامة بالأراضي السعودية.

وأهابت بوسائل الإعلام المصرية توعية المواطنين المسافرين إلى المملكة من خلال تعريفهم بالمواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية.