"التعليم" تعلن موعد استلام المستندات المطلوبة في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، أن يوم الخميس المقبل هو آخر أيام التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونياً، على أن تبدأ الإدارات في استلام المستندات المطلوبة في الإعلان اعتباراً من السبت الموافق 16 فبراير حتى يوم الخميس 21 فبراير.

وطالبت الوزارة، جميع المتقدمين بضرورة تسجيل البريد الإلكتروني الشخصي لهم، لأنه سيكون وسيلة التواصل مع الذين تم اختيارهم للوظائف المطروحة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لسرعة وضمان التواصل مع جميع المتقدمين يجب إدخال معلومات البريد الإلكتروني الشخصي للمتقدم على الاستمارة الإلكترونية وذلك للتواصل والأخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود في حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة.

ووجه نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، رسالة إلى من قدم في المسابقة بضرورة التأكد من إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح من خلال تحديث بياناته على الموقع المخصص لاستقبال الطلبات لضمان سرعة التواصل معهم.