إحباط بيع 5 طن سولار مدعم في السوق السوداء بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، في القبض على 5 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة والاتجار بها في السوق السوداء، وبحوزتهم 5 أطنان سولار في القليوبية.

البداية عندما وردت معلومات وأكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام تشكيل عصابي ضم 5 عناصر، تخصص في ارتكاب وقائع تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة وتخزينها بداخل خزانات أرضية وفناطيس بمخزن كائن بعزبة السكري بلقس دائرة مركز قليوب، بغرض الاستفادة من فارق سعر الدعم والاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق مكسب غير مشروع، وهم "أحمد.ن.ع" 24 سنة، عامل، و"مصطفى.ع.ث"، 25 سنة، عامل، و"عمرو.س.ح" 28 سنة، عامل، و"وائل.م.م" 41 سنة، عامل، و"عادل.ش.ف" 45 سنة، مالك عقار، مُقيمين جميعهم بالعزبة المُشار إليها بدائرة مركز شرطة قليوب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم كمية من السولار بلغت خمسة أطنان، وسيارة نقل فنطاس تستخدم في نقل وتهريب المواد البترولية، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.