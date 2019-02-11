مصر | "وسيط في العلاقة الحرام".. سقوط شبكة دعارة يديرها موظف بشركة سيارات بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وسيط في العلاقة الحرام".. سقوط شبكة دعارة يديرها موظف بشركة سيارات بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت التحقيقات أن الشاب يعمل بإحدى شركات السيارات، ويعمل كوسيط بين راغبي المتعة الحرام من الرجال أصحاب الجنسيات العربية، والفتيات ممارسي الرذيلة بمقابل مادي، ويتقاضي مبلغ مالي من الطرفين.
كان تمكن ضباط مباحث الأداب بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الأداب بالجيزة، من القبض على شاب يعمل بإحدى شركات السيارات، وفتاتين حال استقلالهم سيارة ملاكي خاصة بالأول، بمنطقة هضبة الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده أنه حال مرور العقيد محمد سعيد المتولي وكيل إدارة مباحث الأداب بمديرية أمن الجيزة، والقوة المرافقة له، بمنطقة هضبة الأهرام، تم الإشتباه في سيارة يستقلها شاب وفتاتين، وتبين أن الأول يعمل بإحدي شركات السيارات، وكان يصطحب الفتاتين لتوصيلهما لاثنين من العرب راغبي المتعة الحرام، لممارسة الرذيلة، مقابل مبلغ مالي يتقضاه من الطرفين، وبمواجهة الفتاتين أيدا أقواله، وأن إحداهن تقاضت 1500 جنيه مصري، والأخري 1000 جنيه مصري، مقابل ممارسة الرذيلة.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيل المتهمين.
"ضباط بالأموال العامة".. كشف غموض السطو المسلح على رجل أعمال كويتي بالهرم
نجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية في كشف غموض السطو المسلح على رجل أعمال كويتي الجنسية، وسرقته على يد 10 أشخاص انتحلوا صفة ضباط بمباحث الأموال العامة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من رجل أعمال كويتي الجنسية، بتعرضه لسرقة حوالي 4 ملايين جنيه، حال تواجده أمام نادي الرماية، بمنطقة الهرم، على يد 10 أشخاص انتحلوا صفة ضباط مباحث الأموال العامة، وكانوا يستقلون سيارة ميكروباص و3 سيارات ملاكي.
وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، بينهم 3 أمناء شرطة بمديريتي أمن أسيوط والفيوم "مفصولين"، وراء ارتكاب الواقعة.
وبإعداد عدة أكمنة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث الطالبية، من القبض عليهم وبحوزتهم 4 سيارات منهم سيارة ميكروباص، 2 بندقية، 2 فرد خرطوش وطبنجة، والمبلغ المالي المستولي عليه.
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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توفي تاجر المخدرات، المصاب، إثر تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوة أمنية بشارع الهرم، متأثرا بإصابته داخل المستشفي.
كان نجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية، في القبض على المتهم الهارب في واقعة إطلاق أعيرة نارية على ضابط شرطة بشارع الهرم، دائرة قسم شرطة الطالبية.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، مفاده بورود بلاغا للرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بأنه أثناء مرور الملازم أول محمد محمد فؤاد من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، لملاحظة الحالة الأمنية بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية،اشتبه بالسيارة رقم 8275 ملاكي المنوفية يستقلها شخصان حال سيرها بالشارع، وحال محاولته إستيقافها للفحص، قام قائد السيارة بالفرار بها مما دفع الضابط لمطاردته مستقلًا دراجته النارية وصحبته أمين شرطة عصام شعبان عبد الحميد حيث تمكنا من إستيقاف قائد السيارة الذى قام بالترجل منها محاولًا الفرار وهو يطلق 3 أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه الضابط، الأمر الذى لم يثنى الضابط عن ملاحقته، حيث قام دون تردد وبمنتهى الشجاعة بمبادلته إطلاق النار محدثًا إصابته وأمكن السيطرة عليه وضبطه، وتمكن الشخص الآخر من الهروب.
وتبين أن قائد السيارة يدعى محمد. س. أ، 34 عامًا، عاطل ومقيم بالجيزة، سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص، وبحوزته السلاح النارى الذى قام بإطلاق الأعيرة النارية منه تجاه القوات (طبنجة ماركة براونينج عيار 9 مم ) مطموسة الأرقام وبخزينتها 11 طلقة لذات العيار، وبتفتيش السيارة عثر على 4 كراتين بداخلهم 40 فرش من جوهر الحشيش بلغت زنتها 5 كيلو جرام تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل المتهم إلى المستشفى لتلقى العلاج عقب تعيين الحراسة اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
وكرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الضابط والأمين المذكوران نظير شجاعتهما فى ضبط المتهم.