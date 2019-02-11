لهذا السبب سحب التجار السيارات من ميناء الإسكندرية

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المستوردون سحبوا سياراتهم لعدم تطبيق قانون "البضائع المهملة".. والميناء: خروج 52 ألفا و964 سيارة من أصل 53 ألفا و941 والمتبقى 977.. والجمارك: أفرجنا عن 11 ألف سيارة

شغلت حملة "خليها تصدي" التي دشنها مجموعة كبيرة من المواطنين، الرأى العام خلال الأسابيع الماضية وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار السيارات بالرغم من صدور القرار الخاص بشأن تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والذى يقضى بإعفاء السيارات أوروبية المنشأ من الجمارك فيما يعرف بـ"زيرو جمارك" الأمر الذى تسبب فى إحداث تكدس وزحام داخل موانئ مصر بالكامل ومن بينها ميناء الإسكندرية، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت خروج عدد كبير من السيارات من داخل ساحات الميناء بعد قيام المستوردين بسحب سياراتهم.

بداية الأزمة بدأت أزمة تكدس السيارات داخل الميناء بالتزامن مع بدء إعلان انفراجة فى أسعار السيارات بعد الإعلان عن تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، الخاصة بإلغاء الجمارك المستوردة من أوروبا ومع قيام المستوردين بإعلان أسعار السيارات دون أي تخفيض كما كان متوقعا، مما جعل مجموعة من المستهلكين يسارعون

بداية الأزمة

بدأت أزمة تكدس السيارات داخل الميناء بالتزامن مع بدء إعلان انفراجة فى أسعار السيارات بعد الإعلان عن تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، الخاصة بإلغاء الجمارك المستوردة من أوروبا ومع قيام المستوردين بإعلان أسعار السيارات دون أي تخفيض كما كان متوقعا، مما جعل مجموعة من المستهلكين يسارعون بتدشين حملة "خليها تصدي" فى إشارة إلى عدم الإقبال على شراء السيارات وتركها حتى تصدأ لدى البائعين ما أدى إلى تراكم السيارات داخل ميناء الإسكندرية.

ميناء الإسكندرية: زحام وليس تكدسا

أكد الدكتور رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء لم يتأثر بأي شكل بحملة "خليها تصدي" التي أطلقها البعض لمنع شراء سيارات الزيرو بعد قرار وزارة المالية "زيرو جمارك" ولا علاقة له بما تم تداوله، وأن الميناء شهد زحاما بسبب السلع وليس تكدسا، مضيفاً أن هذا الزحام هو أمر طبيعي، فموسم استقبال السيارات يبدأ سنويا منذ شهر أغسطس ويصعد تدريجيًا ليصل إلى الذروة خلال شهور نوفمبر وديسمبر ويناير ويبدأ فى التراجع مع بداية شهر فبراير وهو ما حدث هذا العام تحديدا.

وأضاف "الغندور" خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الميناء ليس طرفًا فى الأزمة وموقفنا واضح وثابت، فلا يوجد أي تكدس وإنما بعض الزحام حدث لبعض الوقت وانتهت عملية الزحام تماما لأن الميناء يستقبل السيارات الواردة من الخارج ومنها ما يخرج إلى خارج الميناء متخذة دورتها الطبيعية.

وأوضح، أنه خلال الفترة من أول نوفمبر وحتى 7 فبراير، وصل الميناء عدد 53 ألفا و941 سيارة خرج منها نحو 52 ألفا و 964 ومتبقى 977 سيارة واختفى الزحام تماما من داخل الميناء.

جمارك الإسكندرية: أفرجنا عن 11 ألفا و317 سيارة

من جانبه أكد أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، عن قيام الإدارة بالإفراج عن 11 ألفا و317 سيارة "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة خلال شهر يناير بلغت 3 مليارات و273 مليونا و 166 ألفا و951 جنيهًا، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 147 مليونا و862 ألفا و418 جنيها.

ووتابع مدير عام الجمارك، أن ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات بلغت نحو 573 مليونا و585 ألفا و 41 جنيها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 131 مليونا و742 ألفا و 339 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال يناير 2019 نحو 853 مليونا و 189 ألفا و 798 جنيها وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليارا و359 مليونا و 320 ألفا و169 جنيها.

مهلة الثلاثين يوم كلمة السر

قال وليد سالم، تاجر سيارات، إن هناك حركة ركود فى سوق بيع السيارات سواء الجديد أو المستعمل خلال المرحلة الأخيرة مع تدشين الحملة، موضحًا أن الكثير من الوكلاء المعتمدين قاموا بترك سياراتهم لأطول فترة داخل الميناء انتظارا لما ستسفر عنه الحملة.

وأضاف، أن هناك قانونا بالجمارك يسمح بتحصيل مبالغ مالية عن كل سلعة موجودة بالميناء ومن بينها السيارات، ما يجعل المستورد يتكبد خسائر مالية بالجملة، متابعًا أن المستوردين يخشون انتهاء ملهة الـ30 يوما حتى لا تعتبر سلعا مهملة ويقوم الميناء بمصادرتها -حسب قانون الجمارك– وبالتالى فإنه لا يمكن ترك السيارات أكثر من ذلك، مؤكدًا أن التجار وضعوا أموالاً طائلة لتأجير أراضٍ ونقل سياراتهم خوفًا من تطبيق القانون عليها.

وأوضح رئيس جمارك السيارات، أن السيارات التى دخلت الميناء لم يمر على مرورها 30 يوما حتى الآن ولم يتم معاملة أي سيارة خلال تلك الفترة بأنها "سيارة مهملة" أو "سلعة أو بضاعة مهملة"، مؤكدًا دراية المستوردين بخطورة الإبقاء على بضائعهم داخل الميناء لأكثر من 30 يوماً.

رئيس الميناء: 10 آلاف شاحنة يوميا و600 طن

وقال المتحدث باسم هيئة الميناء، إن لا يمكن أن تتعرض الميناء لأزمة تكدس، موضحًا أن الميناء تشهد حركة تداول فى 10 آلاف شاحنة يوميا و600 طن بضائع، وتستقبل نحو 70% من السيارات الواردة للموانئ المصرية وتكون السيارات إما وارد للبلاد أو ترانزيت، مؤكدًا أن، الميناء تمتلك ساحات تستوعب كما كبيرا من السيارات والبضائع.

وأشار الغندور، إلى أن مشاهد الزحام ستختفى فى الأعوام المقبلة بعد الانتهاء من مشروع بناء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب سيارات الزيرو الواردة عبر الميناء سعته التخزينية 2800 سيارة بتكلفة 285 مليون جنيه لمنع مشكلة تكدس السيارات بالميناء والذى وقعه اللواء بحري مدحت عطية رئيس الميناء بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأضاف أن الجراج هو من المشروعات الجديدة بالميناء وسوف يستوعب الطلب المتزايد ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية له إلى حوالي 162 ألف سيارة سنويًا، وسيتم افتتاحه منتصف العام الجارى علاوة على أنه سيتم ضم 400 فدان آخرين، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية كظهير لوجيستي لكل ميناء، وتلك خطوة ستغير شكل ميناء الإسكندرية وتحوله لميناء لوجيستي على مساحة 1.8 كم تقريبا أي أكثر من مساحة الميناء حالياً والبالغة 1.7 كم مربع.