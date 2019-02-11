انت الان تتابع محافظ الدقهلية عن افتتاح موقف شربين: «افتحوه إنتوا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
للمرة الثانية، يضع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، نفسه في موقف حرج مع الأهالي، بسبب ردود فعله، بعدما طلب منه أحد أهالي شربين تحديد موعد افتتاح الموقف الجديد، الذي جرى إنشاؤه في مدخل المدينة، ليرد: «افتحوه إنتوا بقى واشتغلوا، مش محتاجين المحافظ»، وذلك خلال افتتاحه مدرستين جديدتين في مركز شربين، بصحبة علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويعد ذلك الموقف هو الثاني بعد مطالبة أحد الأهالي أمس، بإنارة المقابر، شاكين من ظلمتها ليلًا، ليرد عليهم المحافظ: «هي الأموات اشتكت لك».
وتدخل النائب إيهاب السلاب، قائلا: «هو حد يقدر يعمل حاجة من غير توجيهات المحافظ»، ليوضح شاروبيم: «لدينا 26 مدرسة جديدة بين افتتاح ووضع حجر أساس، ولا يعقل أن أذهب إليها جميعًا لافتتاحها، وسأفتتح 3 أو 4 مدارس، والباقي ستبدأ الدراسة بهم، مش كل حاجة تقولوا المحافظ». وأضاف شاروبيم،
وتدخل النائب إيهاب السلاب، قائلا: «هو حد يقدر يعمل حاجة من غير توجيهات المحافظ»، ليوضح شاروبيم: «لدينا 26 مدرسة جديدة بين افتتاح ووضع حجر أساس، ولا يعقل أن أذهب إليها جميعًا لافتتاحها، وسأفتتح 3 أو 4 مدارس، والباقي ستبدأ الدراسة بهم، مش كل حاجة تقولوا المحافظ».
وأضاف شاروبيم، في تصريحات إلى «التحرير»، أن الموقف الجديد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لتخفيف الزحام عن مدخل المدينة، مؤكدًا أنه يقصد عدم تعطيل تشغيل الموقف لحين تحديد موعد مراسم افتتاح.
وتابع: «ردي كان بتلقائية، وتم توضيح السبب، وتفهَّم الأهالي الأمر، ولم يحدث مشاداة أو رد بانفعال مثلما روَّج البعض».
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