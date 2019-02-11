شكرا لقرائتكم خبر عن د. إسلام عاصم مدير جمعية التراث والفنون التقليدية يكشف لـ«إسكندرية اليوم»: هدم أكثر من 2000 مبنى تراثى لخروجها من المجلد.. ووثقنا مواقع ومبانى مهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين السابق، ورئيس جمعية التراث والفنون التقليدية فى الإسكندرية، إن الجمعية وثقت لعدد من المواقع التراثية بالإسكندرية، مثل كاتدرائية القديس مرقص الأسقفية بالإسكندرية، ومتاحف بطريركية اليونان الأرثوذكس، وكنيسة الإنجيلية ومجموعة قنصل السويد الأسبق كارل ولهيلم فون جربر ومبنى القنصلية الإسبانية وشارع فؤاد، كما تم توثيق استاد الإسكندرية العريق.

وأضاف «عاصم»- فى تصريحات خاصة لـ«إسكندرية اليوم»- أنه رغم عدم وجود معدلات محددة لحركة السياحة فى الإسكندرية، فإن المدينة تستقبل السائحين الأجانب عن طريق زيارة اليوم الواحد قادمين من القاهرة، مشيرا إلى أن الإسكندرية لا تزال تفتقد السائحين القادمين على متن البواخر السياحية العملاقة التى تقف بميناء الإسكندرية، والتى هجرت المدينة منذ سنوات، ويتوقع عودتها ابتداء من سبتمبر المقبل، وهذا لا ينفى وجود حركة سياحية متزايدة قادمة من القاهرة، ونتمنى أن تسعى الجهات المعنية إلى عمل برنامج متطور، استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعية إلى تنشيط سياحة الجذور، بحيث يصبح الأمر متواصلا ومستمرا، أما بالنسبة للسياحة الروسية، فهى شبه منعدمة فى مدينة الإسكندرية، فعادة ما يكون تركيز السياح الروس فى البحر الأحمر، وحاليا نحن فى انتظار عودتها، ولكن الإسكندرية نادرا ما تكون فى برامجهم السياحية.

ورداً على سؤال حول كيفية فك الاشتباك بين الجهات والإدارات المعنية بالسياحة فى الإسكندرية، مثل الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى والإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى ديوان المحافظة وغرفة المنشآت السياحية وإدارة السياحة، قال «عاصم» للأسف إن السياحة ابن لكثير من الآباء، وأعتقد أنه لا يوجد اشتباك بقدر ما يوجد عدم الإعلان عن مهام ودور كل هيئة منها، فكل جهة طبقا للقانون محدد دورها، لكن الأمر الهام أن تلتزم كل جهة بدورها وتعلنه بحيث تتيح للجميع فهم دور كل مؤسسة، حتى نستطيع أن نعرف مع من يجب التعامل طبقا لدور كل هيئة، وأعتقد أن تلك الجهات إذا ما تعاونت، وهو أمر يحدث فى أوقات كثيرة، سيكون لذلك مردود إيجابى بصورة كبيرة، إلا أننى أود أن أشير إلى أن التحركات الرئيسية هى تحركات مركزية يقوم على تنفيذها المكاتب المحلية، لذا يجب أن يحدث توافق بين وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية مع اتحاد الغرف التجارية مع عدم إغفال شرطة ومباحث السياحة والآثار بالإسكندرية ونقابة المرشدين السياحيين بالإسكندرية.

وكشف «عاصم» عن عدد المنشآت المدرجة فى مجلد التراث بالإسكندرية والبالغ عددها 1135 مبنى، فيما فقدت المدينة نحو 2000 مبنى، وهذه الأرقام لا تعكس قدر المشكلة التراثية فى الإسكندرية، حيث إن المبانى التراثية فى المدينة كانت تزيد على ثلاثة آلاف مبنى منذ بداية الحصر فى أواخر التسعينيات، ثم وصلت إلى 1135 فقط، لنفتقد نحو 2000 مبنى، وكانت الإدارة المحلية حينها رأت أن رقم 3000 ضخما، لذا يتفاجأ أهل الإسكندرية والرأى العام عندما يجدون أن مبانىَ تُهدم، وعندما يسأل المسؤولون يكون الرد بأنها غير مدرجة فى المجلد، ولنا فى «عمارة راقودة» عبرة، لذا تقدمت للمحافظ السابق للإسكندرية بتقرير، بناء على طلبه، رصدت فيه بعد معاينة ميدانية ومع مجموعة من المتطوعين من جمعية التراث، 241 خطأ ونبهت فيه إلى أنه يجب أن تتم إعادة تقييم مبانى مدينة الإسكندرية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.