شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن آخر موعد للتقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الخميس المقبل هو آخر يوم في التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيا، على أن تبدأ الإدارات في استلام المستندات المطلوبة في الإعلان ابتداء من السبت الموافق ١٦ فبراير حتى يوم الخميس ٢١ فبراير، مطالبا جميع المتقدمين بأن يسجلوا البريد الإلكتروني الشخصي لهم لأنه سيكون وسيلة التواصل معهم إذا تم اختيارهم للوظائف المطروحة.

وأضاف «عمر» أنه في إطار حرص الوزارة لسرعة وضمان التواصل مع جميع المتقدمين يجب إدخال معلومات البريد الإلكتروني الشخصي للمتقدم على الاستمارة الإلكترونية وذلك للتواصل والإخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود في حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رسالة إلى من قدم في المسابقة بضرورة التأكد من إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح من خلال تحديث بياناته على الموقع المخصص لاستقبال الطلبات لضمان سرعة التواصل معهم.