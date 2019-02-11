شكرا لقرائتكم خبر عن «رشوان»: اتفقت مع رئيس الزمالك على إنهاء أزمة دخول الصحفيين للنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين: «تابعت خلال الأيام الماضية، وحتى اليوم أزمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ونادي الزمالك، وتم التواصل مع رئيس النادي، لإنهاء المنع المفروض على الصحفيين من أعضاء النادي».

وأضاف في منشور له على صفحته بموقع «فيس بوك»: «بناء على هذا أصدر رئيس النادي تعليماته للسماح بدخول كافة الأعضاء الصحفيين وأسرهم دون أي قيد اعتبارا من الآن، على أن يعاد التحاور الجاد والصريح بين مجلس نقابة الصحفيين الجديد بعد انتخابه وبين إدارة نادي الزمالك ورئيسه للتوصل لحل نهائي وقانوني لهذه الأزمة المتكررة».