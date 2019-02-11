شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 74 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الطب البيطري بالشرقية بمشاركة الإدارات المختصة تنفيذ الحملة القومية الأولى لعام 2019 ولمدة شهر لتحصين المواشي ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وبذل كل الجهد للحفاظ عليها وتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحصين 74 ألفا و48 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في الأسبوع الأول من الحملة القومية الأولى لعام 2019 للتحصين، مشيداً بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت.