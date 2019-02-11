شكرا لقرائتكم خبر عن نجل نكروما: مصر لها مكانة خاصة في القارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نكروما، الصحفي بمؤسسة الأهرام ونجل الزعيم الغاني كوامي نكروما، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس أفريقي بعد عبدالناصر يذكر ويهتم بأفريقيا كلها، ونشكر الرئيس السيسي لدور مصر في القارة».

وأضاف، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «مصر لها مكانة خاصة في القارة الأفريقية، وهناك طلاب من جميع أنحاء أفريقيا يدرسون في الأزهر»، مشيرًا إلى أن «مصر تتميز دائمًا بدورها الريادي في أفريقيا».

وتابع أن «نكروما كان حريصًا على جمع كل الأفارقة في أي مناسبة، وفخور بوجودي في مصر والعيش فيها طول الوقت»، مشيرًا إلى أن «والدتي طلبت أن تدفن في غانا بجوار والدي، وتلك كانت آخر زيارة لي هناك».