شكرا لقرائتكم خبر عن «السلاملك» شاهد على قصة حب خديو مصر و«كونتيسة» المجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قديما قالوا الحب يصنع المعجزات.. وقبل أن تشدو اللبنانية ماجدة الرومى برائعتها «كلمات» من نظم شاعر الحب نزار قبانى «يبنى لى قصرا من وهم.. لا أسكن فيه سوى لحظات» شيد الخديو عباس حلمى الثانى قصرا حقيقيا جميلا في أجمل بقاع الإسكندرية ليكون شاهدا على قصة حبه من معشوقته كونتيسة المجر «ماى توروك هون زندو»، التي تزوجها فيما بعد، وعرفت باسم جويدان هانم.

قصر السلاملك يعد من أقدم وأهم المبانى المشيدة بحدائق قصر المنتزه ويرجع لعهد الخديو عباس حلمى الثانى الذي تولى حكم مصر عام 1892 ليكون استراحة له ولصديقته المجرية الكونتيسة «ماى».

وكان المقر الصيفى الملكى للملك والملكة قبل تشييد قصر الحرملك عام ١٩٢٨ وعهد إلى مهندس القصور الخديوية حينذاك اليونانى الأصل ديمترى فابريشيوس باشا ببناء القصر.

وعن تسمية القصر، يقول الدكتور إسلام عاصم، الباحث في شؤون الآثار بالإسكندرية إن كلمة «السلاملك» هي كلمة تركية تعنى مكان الرجال، وعكسها الحرملك حيث كان مكان الحريم، فكان السلاملك هو مكان دخول الضيوف وما يستتبع ذلك من أنشطة، بنى قصر السلاملك مع بداية إنشاء حدائق المنتزه عام ١٨٩٢ بواسطة الخديو عباس حلمى الثانى الذي اختار موقعه مشرفا على خليج المنتزه الصغير أعلى تل ارتفاعه ١٧ مترا كان يستخدم كموقع عسكرى وهو ما يفسر وجود مدافع حربية في حديقة القصر من الناحية المواجهة للبحر.

ويشير «عاصم» إلى أن القصر تم تجديده في عهد الملك فؤاد في العشرينيات من القرن الماضى، ثم طرأت عليه عدة تغيرات إبان حكم الملك فاروق حيث عهد إلى المهندس المعمارى مصطفى باشا فهمى بإنشاء مكتب الملك بقصر السلاملك، حيث يتميز القصر بإحياء الطراز التاريخية للعمارة القوطية وعمارة عصر النهضة باستخدام الأبراج والقباب المتعددة وتمت إضافة سينما خارجية وإنشاء كوبرى يربط جزيرة الشاى بالقصور الملكية، وقد تم بناء عدد من المبانى الخدمية الملحقة بالموقع مثل صهريج المياه وبرج الساعة ومحطة القطار الملكية، ومكاتب الإدارة والركائب الملكية.

وتحول إلى فندق بعدها، ومن أهم ما تبقى من القصر الأصلى من الداخل هو صالة الطعام الملكية، وهى تقع على يسار الداخل وهى مبطنة بالخشب وتزدان نوافذها بالزجاج المعشق الملون، في حين اختلفت معالم القصر الداخلية بسبب التطورات وتحويله إلى فندق.

كما يحتوى القصر على أربعة عشر جناحًا وست غرف فاخرة وأهم هذه الأجنحة الجناح الملكى الخاص بالملك، والذى يطل مباشرة على حدائق المنتزه، وشرفته يمكنها استيعاب حوالى مائة فرد. ويحتوى القصر أيضا على الحجرة البلورية التي خصصت للملكة، حيث سميت بهذا الاسم نظرا لكون كل ما تحويه قد صنع من البلور والكريستال الأزرق النقى ويضم القصر بهوا رئيسيا، وبعض مقتنيات الملك فاروق الأول الخاصة بمكتبه، وقاعة الملكة فريدة، وسرير الملكة نازلى بينما المطعم الموجود به كان في الأصل المكتب الخاص بالملك فاروق.

وبحديقة القصر يوجد العديد من المدافع الحربية الإيطالية الصنع، حيث أحضرها الملك أحمد فؤاد من إيطاليا، وذلك بهدف تحصين وتأمين القصر ضد أي هجوم طارئ من جهة البحر على القصر، وفى خلال فترة الحرب العالمية الأولى من ١٩١٤- ١٩١٨ تم استخدام القصر كمستشفى عسكرى ميدانى للجنود الإنجليز، وبعد ثورة 1952 تم فتحه ضمن القصور الملكية والحدائق للشعب، ثم تم تحويله لفندق سياحى فئة 5 نجوم.

«استلمنا القصر فاضى» هكذا وصف محمد متولى مدير عام الآثار بالإسكندرية، الحالة التي كان عليها قصر السلاملك عند استلامه، تمهيدا لإدراجه بمجلد الآثار.

وقال «متولى» إنه تم تشكيل لجنة من وزارة الآثار سنة 2015 تمهيدا لإدراج القصر بمجلد الآثار وفقا للقانون 117 لسنة 1983 وعند معاينة القصر كان فارغا من أي مقتنيات ولم نسجل سوى القصر كمبنى والمدافع الأثرية التي كانت موجودة بحديقة القصر وعدد من الدانات، حيث كانت تجرى به أعمال تطوير بمعرفة إحدى الشركات بعد أن فازت باستئجاره في مزايدة بحق انتفاع لمدة 10 سنوات.

وأكد متولى أن القصر تم تسجيله رسميا بمجلد الآثار عام 1918 وبذلك أصبح خاضعا لقانون الآثار الذي يمنع تنفيذ أي عمليات ترميم إلا تحت إشراف لجنة فنية ثلاثية مكونة من مرممين ومهندسين ومفتشين تابعين لوزارة الآثار المصرية.