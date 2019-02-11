شكرا لقرائتكم خبر عن «زاوية عبدالقادر» تغرق فى الظلام وجبال القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتقد زوار الإسكندرية أن الثغر عروس البحر مدينة حالمة، تنام فى حضن البحر على أنغام سيمفونية أمواج متلاحقة وصرخات النورس المتصارع على سردين البحر بالقرب من الشاطئ، فيما الحقيقة تكشف أن أحياء الثغر البعيدة عن مركز المدينة والكورنيش يعيش أهلها حياة أخرى تفتقد لأبسط الخدمات.

«إسكندرية اليوم» ترصد مشاكل زاوية سيدى عبدالقادر، حى العامرية أول، من خلال هذا التحقيق.

قال محمود السيد، أحد سكان المنطقة: نعانى من إهمال المسؤولين، موضحا أن الزاوية تنقسم إلى جزءين قبلى الترعة وبحرى الترعة وكان يربطهما كوبرى صغير يمر عليه القطار والسيارات، لافتا إلى إنشاء كوبرى منفصل لمرور المشاة والسيارات بعيدا عن القطار تجنبا لتكرار الحوادث، ولا يوجد مستشفى، وأقربها مستشفى العامرية العام على بعد 30 كيلومترا.

وأضاف «السيد» أن أغلب طرق المنطقة غير ممهدة تتحول إلى برك ومستنقعات فى فصل الشتاء ويسيطر عليها الظلام ليلا، ما يعرض حياة أبنائنا للخطر من قبل الخارجين عن القانون باستغلالهم الظلام وارتكابهم جرائم السرقة والتحرش، مشيرا إلى أن كل ما يقدم مجرد مبادرات فردية من النواب لحل مشاكل صغيرة دون تغيير وضع المنطقة.

وأضاف مرسى محمد، أحد أهالى المنطقة، أن زاوية عبدالقادر خارج حسابات المسؤولين، وما تم فيها من إصلاح لا يمثل سوى واحد بالمائة من متطلبات الأهالى، ويتم رصف الشوارع الرئيسية فقط كل فترة، وينتشر فيها البلطجية، وتجار المخدرات على محطة القطار رغم الحملات الأمنية، كما تعانى المدارس من عجز المعلمين، وتواجه الزاوية نقصا فى عدد أتوبيسات النقل العام، لتتركنا هيئة النقل فريسة لسائقى الميكروباص، فى ظل ارتفاع الأسعار.

وطالب «محمد» المسؤولين بسرعة التدخل وإعداد خطة لحل مشاكلهم، لافتا إلى التزام الأهالى بسداد فواتير المرافق من مياه وصرف وكهرباء ونظافة ولا نتلقى هذه الخدمات، كيف يعقل أن ندفع أموالا دون أن نتلقى خدمات.

وقالت أم إسماعيل: هناك مشاكل كثيرة تحاصر المنطقة، منها انتشار الكلاب الضالة بشكل مخيف، ما تسبب فى ذعر الأهالى، خاصة الأطفال، وناشدت المسؤولين حل المشكلة فى أقرب وقت.

وأضافت أن المنطقة محرومة من الخدمة الطبية على الرغم من وجود وحدة طب أسرة عبدالقادر، وهى مبنى مكون من أربعة طوابق على أعلى مستوى.. فلماذا لا يتم تحويله إلى مستشفى يعمل ليلا نهارا ويتواجد به جميع التخصصات، خاصة أن المنطقة لا يوجد بها مستشفى حكومى.

وأشار أحمد عبده، أحد أهالى المنطقة، إلى أن زاوية سيدى عبدالقادر تعانى من إهمال المسؤولين منذ ٤٠ عاما ولم يتدخلوا لحل مشاكل المنطقة المتراكمة، ورغم الكثافة السكانية العالية، تفتقر الزاوية للخدمات والمرافق العامة، وأغلب الشوارع ينتشر فيها القمامة، وأصبحت ملجأ للحشرات والحيوانات القارضة، لافتا إلى أن جميع الطرق غير مؤهلة لسير السيارات، فلا يوجد أسفلت وأعمدة الإضاءة معطلة ليلا، مشيرا إلى أن أهم المشاكل سيطرة الباعة وأصحاب المحال على الطرق والأرصفة.

من جانبه قال المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس حى العامرية أول، هناك مشاكل تراكمت منذ سنوات فى نطاق الحى، لافتا إلى إعداد خطة للقضاء على هذه المشاكل، بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، للاهتمام بالمناطق العشوائية ورفع كفاءة المرافق، مشيرا إلى أنه من المقرر تطوير جميع المناطق، وفق مخطط زمنى، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف «حنفى» أن منطقة عبدالقادر من أهم المناطق فى نطاق الحى، مشيرا إلى رصف عدد من الطرق فى الفترة الأخيرة، وأن الحى بالاشتراك مع شركة النهضة يرفع يوميا كميات كبيرة من القمامة، لافتا إلى شن حملات للقضاء على الإشغالات والتعديات، وقريبا سوف يتغير حى العامرية أول، ويصبح من أجمل أحياء الإسكندرية.

محمد صابر