شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع «التابلت» على طلاب «أولى ثانوى» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالنظام التراكمى الجديد، وذلك فى 20 محافظة، بحسب الخطة الزمنية وظروف كل محافظة، حيث يتم توزيع 91572 جهازًا بالقاهرة، و45349 بالإسكندرية، و7919 بالإسماعيلية، و5682 ببورسعيد، و4075 بالسويس، و1863 بمرسى مطروح، و3300 بشمال سيناء، و2601 بالوادى الجديد، و6349 بالأقصر، و832 بجنوب سيناء، و2885 بالبحر الأحمر، و7289 بأسوان، و14841 بالفيوم، و16643 ببنى سويف، و16353 بقنا، و29854 بالمنيا، و24801 بأسيوط، و21137 بسوهاج، و50017 بالشرقية، و12582 بدمياط.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن توزيع التابلت فى بداية الفصل الدراسى الثانى لهذا العام يسير وفق خطوات وإجراءات محددة لضمان وصوله إلى طلاب الصف الأول الثانوى فى المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المُعلمين وعدد من العاملين فى المديريات التعليمية، حيث تم تجهيز المدارس بـ«السبورات الذكية»، ضمانًا لتكامل العملية التعليمية الدامجة للتكنولوجيا.

وأضاف «شوقى»: «اليوم يعد إحدى نقاط الانطلاق الفعلية والترجمة الحقيقية لجهود أشهر طويلة مضت بدأت بحلم اسمه إصلاح التعليم على مستويات عدة، منها رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والتى بدأت جذريًا فى الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى 2018-2019، ومنها أيضًا بدء العمل فى المدارس المصرية- اليابانية والفكر الجديد الذى تعمل به فى 35 مدرسة فى 21 محافظة، وتشكل كذلك ثروة مصر المعرفية الكبرى المتمثلة فى بنك المعرفة وما يحتويه من آلاف المراجع والدوريات والمالتى ميديا التعليمية والمعرفية»، لافتًا إلى أن منصة إدارة التعليم الموجودة ضمن محتويات بنك المعرفة، وجميع محتوياتها موجود على التابلت.

وأشار إلى أن الغرض من استخدام التابلت فى الصف الأول الثانوى، بدءًا من العام الجارى، إتاحة الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمى بالغ الثراء الموجود عليه، والذى يوفر المناهج وسبل شرح متعددة الوسائط واختبارات تدريبية، بالإضافة إلى محتوى بنك المعرفة الهائل، منوهًا بأن الطلاب سيؤدون كذلك الامتحانات على التابلت دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية يحاول بعضها إلحاق الضرر بالعملية التعليمية عبر التسريب وما شابه.

ودعا طلاب الصف الأول الثانوى إلى البدء فور تسلمهم الأجهزة بالدخول على منصة إدارة التعليم المتاحة ضمن بنك المعرفة على التابلت عبر الرابط (https://lms.ekb.eg/?redirectUrl=/repositry)، وكذلك التفاعل مع الوزارة عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعى لكتابة تجربتهم الإطلاعية الأولى، بالإضافة لشرح أى مشكلة تعرضوا لها خلال التصفح والاطلاع.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد ضاهر، مستشار الوزير الفنى لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن إجراءات الحصول على التأمين فى حال حدوث مشكلة ناجمة عن السرقة أو الحريق ستتولاها الوزارة نيابة عن الطالب، وأنه حال حدوث مشكلة مدرجة ضمن بنود البوليصة، فإن شركة «سامسونج» ستتولى عملية الإصلاح ثم تقوم شركة التأمين بالسداد لها، مستدركًا: «التسليم يتم الآن بالمحافظات بعد استيفاء الشروط المحددة، ومنها بوليصة التأمين الإجبارية، بهدف الحصول على جهاز بديل إذا ضاع القديم أو تم إتلافه، حيث تم التواصل مع هيئة البريد لتحصيل قيمة البوليصة من أولياء الأمور والمُعلمين»، ولفت إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى «منازل» لن يحصلوا على الجهاز اللوحى، حيث سيتم إخطار المدارس قريبًا من قبل الوزارة، بآلية امتحانهم، للتدريب عليها.

وأضاف أنه قبل تسلم أى جهاز سيقوم كل من الطالب وولى الأمر بالتوقيع على إقرار استلام، يقر فيه ولى الأمر بأن ابنه أو ابنته قد تسلم جهاز تابلت موديل (SamsungT585) ومشتملاته، وتحتوى المشتملات المذكورة فى الإقرار على «جراب جلد وقلم للكتابة عليه وشاحن وسماعة أذن، مردفًا: «يلتزم ولى الأمر وابنه بكتابة إقرار بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد، مع الإقرار بالاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصرى من خلال كلمة السر التى يتم استلامها من المدرسة، كما يقر باستخدامه فى الاختبارات الخاصة بمرحلة الثانوى العام، كما يشتمل الإقرار على خانة لرقم إيصال التأمين الصادر من مكتب البريد».

وحول الشكوى بخصوص توريد بعض المبالغ لصالح «صندوق دعم وتمويل المشروعات» فى بعض المحافظات، أكد أنه سيتم التواصل مع الصندوق لحل هذا الموضوع، مع مراعاة الحفاظ على حقوق أولياء الأمور، مشيرًا إلى طلاب الخدمات ضمن الفئات المستهدفة للحصول على التابلت.

فى السياق ذاته، أعلنت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» أن مكاتب البريد فى عدد من المحافظات ليس لديها أى علم بوثيقة «تأمين التابلت»، البالغة قيمتها 100 جنيه، حيث لم يتم إخطارها بأى شىء، وقالت عبير أحمد، منسق الحملة، إن أولياء الأمور فى عدد كبير من مدارس (القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنيا والمنوفية والسويس والغربية) أكدوا عدم استلامهم لـ«التابلت»، وأشاروا إلى أن عددا كبيرا منهم ذهب إلى مكاتب البريد لدفع قيمة الوثيقة، وكان رد موظفى البريد «عدم وصول إخطار لهم باستلام مبلغ التأمين»، إضافة إلى أن بعض المدارس لم تقم بتركيب «شبكة نت» أو «سبورات ذكية» حتى الآن.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور طالبوا بأن تقوم المدارس التى يقعون فى نطاقها بتعريفهم بجميع التفاصيل الخاصة باستلام «التابلت»، وموعد دفع وثيقة التأمين بمكاتب البريد، بدلًا من ذهابهم دون جدوى، وطالبت الوزارة بإصدار توجيهات للمديريات، بوضع نشرات داخل المدارس تتضمن جميع التفاصيل، وكذلك سرعة إخطار مكاتب البريد للتسهيل على أولياء الأمور.