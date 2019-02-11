شات مشبوه وقاصر لعوب.. كواليس اختطاف تلميذ على شاطئ الإسكندرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتردد "عز الدين.ا"، 44 سنة، شريك بشركة في إبلاغ قوات الشرطة باختطاف نجل شقيقه صاحب الـ16 سنة، لاسيما بعد تلقيه اتصالا من شخص مجهول طالبه بدفع 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه مهددا إياه بإيذائه حال اللجوء إلى الأمن.

فور تلقيه البلاغ، شكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام فريق بحث على أعلى مستوى بمشاركة ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية ووحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه للوقوف على ملابسات اختطاف الطالب "محمد.إ"، 16 سنة.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: "السيد. ع. ع" 24 سنة سائق، و"نادر.م.ا" 17 سنة طالب بذات مدرسة المجني عليه، و"أحمد. م. ح"21 سنة عامل، و"أشرف. أ. ح" 20 سنة سائق، و"وليد. ع. س" 19 سنة عاطل له معلومات جنائية مسجلة بالاشتراك مع طالبة تدعى "شيماء" جميعهم يقيمون بمحافظة البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تم استهدافهم وضبطهم، وعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول باتفاقه مع الثاني والثالث على اختطاف المجني عليه، وطلب فدية من أهليته.

وتركزت الخطة على استدراج "محمود" بواسطة "شيماء" عن طريق (فيسبوك) وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ، وعقب وصوله شل باقي المتهمون حركته واقتياده داخل سيارة ملاكي مستأجرة، والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وأمكن العثور على المجني عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة المُشار إليها، وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، وتم ضبط هاتفه والهاتف المستخدم في المساومة والسيارة.