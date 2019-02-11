"ترحيل منى فاروق وشيما لسجن القناطر ورفض طعن نقيب الصيادلة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

لماذا استدعت النيابة منى فاروق وشيما الحاج للتحقيق مرة أخرى؟

قالت حنان أحمد، محامية الفنانة شيما الحاج، إن النيابة استدعت الفنانتين منى فاروق وشيما لسؤالهما عن عقدي زواجهما العرفي من الفنان خالد يوسف والتي قدمتها بجلسة المحكمة.

وأضافت "أحمد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفنانتين أكدتا أمام النيابة على صحة توقيعهما على عقدي الزواج، بالإضافة إلى معرفة أهلية منى فاروق بزواجها.

وذكرت محامية شيماء أن النيابة وجهت للفنانتين تهمتي ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور بطريق الإعلان على الإنترنت، وفق المادتين 1، و14 من قانون 10 لسنة 1961.

وعن ذلك، ترى المحامية حنان أحمد، أن تهمة ممارسة الدعارة يشترط فيها ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادي، وفي قضية "منى وشيما" فتلك الشروط غير متوافرة؛ لأنهما زوجتيه وليس هناك ما يثبت قيامهما بممارسة الدعارة ما آخرين أو تقاضيهما مبالغ مالية نظير ذلك من المخرج خالد يوسف.

ولفتت "أحمد" إلى أن الركن المادي في تهمة التحريض على الفسق غير متوافرة، لأن كلا المتهمتين لم تنشرا الفيديوهات على صفحتيهما، ولم يثبت ذلك أيضًا وبالتالي فهما غير مسئولتين عن النشر.

الجنايات تقبل استئناف النيابة على إخلاء سبيل شادي أبو زيد.. وتقرر حبسه 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني،استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شادي أبوزيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة، وقررت حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستأنفت نيابة أمن الدولة، أمس الأحد، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل شادي أبوزيد، مراسل برنامج أبله فاهيتا السابق، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال المنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية- (بحسب المحامي مختار منير).

"مكالمة دولية وخديعة".. قصة استيلاء شرطيين مفصولين على 4 ملايين من ثري كويتي

مكالمة هاتفية جمعت رجل أعمال كويتي وعامل مصري الجنسية يعمل بالخارج، أخبره برغبته في إنشاء مصنع رخام في القاهرة، فمنحه الأخير رقم هاتف أحد أصدقائه في مصر، سيساعده في تحقيق مبتغاه، فما كان منه إلا أن اتصل بهذه الشخص، الذي حدد موعد لمقابلته بنادي الرماية في منطقة الهرم.

وصل رجل الأعمال الكويتي المكان المحدد حاملا حقيبة بداخلها نحو 4 ملايين جنيه، وأخرج هاتفه للاتصال بالشخص المقرر أن يقابله بعدد من المهندسين وأصحاب المحاجر لتنفيذ مشروعه، لكنه فوجئ بـ4 سيارات (ملاكي - ميكروباص) ترجل منها نحو 10 أشخاص استولوا على حقيبة الأموال وأخبروه أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة.

عقب انصراف مستقلي السيارات الأربع، أيقن الثري العربي وقوعه ضحية نصب، وانطلق لإبلاغ الشرطة بقسم الهرم، وروى تفاصيل ما تعرض له للعميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب، الذي شكل فريق بحث ضم ضباط مباحث فرقتي الهرم والطالبية والعمرانية.

ترحيل منى فاروق وشيما لسجن القناطر بعد انتهاء التحقيقات

انتهت نيابة مدينة نصر الكلية بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول، اليوم الأحد، من التحقيق مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج في واقعة اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بطريق الإعلان.

وقالت حنان أحمد، محامية الفنانة شيما الحاج، إن قوات الأمن رحلت الفنانتين المتهمتين إلى سجن النساء بالقناطر.

وذكرت "أحمد" في تصرحات لمصراوي، إنها قدمت عقدي زواج عرفيين لموكلتها "شيما" ومنى فاروق لمحكمة جنح مدينة نصر أمس الأحد، لإثبات زواجهما من الفنان خالد يوسف.

وأضافت "أحمد" أن زواج خالد يوسف بـ"شيما ومنى فاروق" كان منذ عام 2014.

"استدرجته شيماء لخطفه".. الداخلية : ضبط المتهمين باختطاف طالب في الأسكندرية

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد تحرير طالب من قبضة تشكيل عصابي اختطفه لطلب فدية من أهله.

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، في تحرير طالب استدرجته عصابة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي لطلب فدية من أسرته.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه، بلاغ من "عزالدين.ا"، 44 سنة، شريك بشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه باختطاف نجل شقيقه "محمود.إ"، 16 سنة، طالب، مقيم بدائرة القسم، واتصال مجهول من هاتف المُختطف وطلب مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "السيد.ع"، 24 سنة، سائق، "نادر.م"، 17 سنة، طالب بذات مدرسة المجني عليه، "أحمد.م"، 21 سنة، عامل، "أشرف.أ"، 20 سنة، سائق، "وليد.ع"، 19 سنة، عاطل، "له معلومات جنائية مسجلة"، "شيماء.م" وجميعهم مُقيمين بمحافظة البحيرة .

المشدد 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لـ 5 متهمين بالاتجار في الآثار بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مليون جنيه لـ5 متهمين بالاتجار في الآثار.

كما قررت المحكمة بورد الآثار المضبوط لهيئة الآثار بمنطقة البدرشين.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول، في القضية رقم 14808 لسنة 2018 جنايات البدرشين، أن المتهمين هم: "نصر. إ" وأخوته، "أحمد، وعمر، وعلي" وابن عمهم، "محمد. س. ع".

إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي بسبب قتل الزوج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، الاثنين، بإحالة أوراق زوجة وعشيقها، لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى.

وأسندت النيابة إلى المتهم "محسن ج. ر."، عامل، تهمة قتل المجني عليه "أحمد م. ع."، بعلم المتهمة الثانية "هديل أ. ع."، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه لإتمام زيجته من المتهمة الثانية، بعدما عاشرها معاشرة الأزواج حال حياة زوجها المجني عليه، ووزعا الأدوار فيما بينهما، مستخدما المتهم الأول سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وقصده فى محل سكنه، وأطلق صوب رأسه عيارا ناريا أرداه قتيلا.

"النقض" في حيثيات تأييد براءة زكريا عزمي: "الحكم أفصح عن عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت"

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار فؤاد حسن، حيثيات الحكم الصار برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته، في اتهامهما بالكسب غير المشروع وأيدت براءته.

وكانت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله، قضت في فبراير 2017، ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة.

وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن محكمة الجنايات في حدود سلطتها عند قضائها بالبراءة لم تطئمن إلى ماورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجالة في شيء من ذلك أمام محكمة النقض، وكان ما أفصح عنه الحكم في مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح ما قد تتصف بها الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده من أوصاف أخرى، وقالت المحكمة إنه لا جدوى للنيابة الطاعنة من النعي على الحكم أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة.

الإدارية العليا ترفض طعون نقيب الصيادلة وتؤيد حكم إيقافه عن العمل وإلغاء عموميته

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعنين المقامين من محيي عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم إيقافه، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.