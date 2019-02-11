عبر "الخليج 365".. وزير التعليم يوجه تحذيرًا للطلاب الرافضين استلام "التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف طلاب الصف الأول الثانوي الممتنعين عن تسلم جهاز "التابلت".

وحذر شوقي، في تصريح خاص لمصراوي، الاثنين، أن طلاب الصف الأول الثانوي الذين سيمتنعون عن استلام "التابلت" سيشعرون باختلاف كبير عن أقرانهم، ولن يستفيدوا من المواد التعليمية الهائلة الموضوعة عليه، ولن يستطيعون أداء الامتحانات؛ لأنها ستكون إلكترونية.

وأشار إلى أن "التابلت" ليس هدف نظام الثانوية المعدّل وإنما وسيلة لمساعدة الطلاب على الارتقاء بمستوى تعليمهم والاطلاع على مواد مختلفة وطرق تدريس متنوعة، ما يوفّر لهم تحصيل دراسي أفضل وتوفير تعليم جيد.

وأضاف شوقي أن الوزارة تحملت تكاليف شراء التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بقيمة إجمالية تصل لـ3.6 مليار جنيه؛ من أجل مصلحة الأبناء ولتسهيل عملية الدراسة عليهم، والقضاء على الغش، والتسريب، والتظلمات من خلال الامتحانات الإلكترونية.

وطالب شوقي، الطلاب بضرورة الحفاظ على تلك الهدية التي منحتها لهم الدولة دون أي مقابل، وأن يساعدوها في نجاح المنظومة الجديدة لأنهم المستفيد الأول، مشددًا على أنه حال فشل التجربة سيكون الخاسر الأكبر هو الطلاب.

ودعا شوقي، الطلاب إلى الاستمتاع بالتعليم على "التابلت" والاطلاع على المحتوى التعليمي الهائل الذي وفرّته الوزارة عليه، من برامج تفاعلية وفيديوهات ومناهج دراسية.

وبدأت، صباح اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة ا"لتابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، في 20 محافظة هي: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بور سعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، القاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، و،الشرقية (50017) ودمياط (12582).​