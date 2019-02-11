​وزير الطيران: لن أسمح بوجود شركة خاسرة تعرقل مسيرة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

قال الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، إن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كان لها الأثر الكبير على تحقيق طفرة واضحة ونجاحات فى مختلف قطاعات الطيران المدني.

وأضاف المصري، خلال تفقده شركة "مصر للطيران"، أن الشركة الوطنية مصر للطيران تلعب دور تنافسي كبير، مؤكدًا على ضرورة تكاتف وتعاون جميع شركاتها لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين بجودة عالية تليق باسم الشركة وتاريخها العريق.

وأضاف المصري، أنه "لن يسمح بوجود شركة خاسرة داخل منظومة الطيران المدني، تعرقل مسيرة العمل داخل هذا القطاع الكبير".

وشدد الوزير، على ضرورة الاستمرار في التطوير والتغيير والعمل علي وضع الحلول المناسبة وتقييم السلبيات بشكل مستمر.

وأضاف أن "النجاح يأتي من حب العمل وإتقانه وبذل الجهد والإخلاص والتفانى والتعاون والتكامل بين جميع الشركات، وجميع الأفراد على كافة وظائفهم ومواقعهم يلعبون دور مهم ومؤثر فى تكامل هذه المنظومة الكبيرة".

ووجه الوزير، بضرورة تطوير الأداء وتحديث المعدات بشكل دائم للحفاظ على مستوى الخدمات للوصول إلى أعلى درجات المنافسة العالمية .

وتجول المصري، داخل شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، تفقد خلالها سيارات الرفع الجديدة بالشركة (هاي لودر)، والتي تعاقدت عليها الشركة مؤخراً وتستخدم في تموين الطائرات، وقاعات الشركة.

وقرر وضع اسم "سهام روؤف" أحد الرموز البارزة بشركة الخدمات الجوية على إحدى القاعات تخليداً لمجهوداتها المشرفة في الشركة.

والتقى الوزير، بالعاملين بشركتي مصر للطيران للخدمات الجوية ومصر للطيران الصناعات المكملة وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها مع العاملين بمختلف قطاعات الطيران المدني من أجل التواصل الدائم معهم.

