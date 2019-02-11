أخبار مصر | مصدر بإعلام المصريين: لا توجد أي علاقة تجارية أو شراكة مع "داينو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بإعلام المصريين: لا توجد أي علاقة تجارية أو شراكة مع "داينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسئول بشركة إعلام المصريين، أنه لا توجد أية علاقة تجارية أو شراكة للمجموعة وشركاتها مع شركة داينو ويمثلها رئيسها محمد عامر.

وأضاف المصدر أن ذلك نفيا لما تردد من أن شركة داينو هي إحدى شركات المجموعة أو أن محمد عامر يتقلد منصبا تنفيذيا في مجموعة إعلام المصريين.

كما صرح المصدر أنه قد يتم إسناد أعمال إلى شركة داينو في تخصصها في إطار تعاقدي مثل أي مورد لمنتجات أو خدمات حسب مقتضيات العمل.

وفي ضوء ما تقدم تهيب المجموعة بعملائها وجميع الجهات من التعامل مع أي ممثل غير قانوني للمجموعة حرصا علي مصداقينتا وعلى اسم المجموعة.