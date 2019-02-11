أخبار مصر | أخبار البرلمان × 24 ساعة.. "إفريقية النواب" تلتقي سفير دولة تشاد بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار البرلمان × 24 ساعة.. "إفريقية النواب" تلتقي سفير دولة تشاد بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

*برلماني يتقدم باقتراح برغبة بوضع آلية لانتداب الموظفين فى الوزارات

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن انتداب العاملين من الوزارات التى يوجد بها تكدس كبير فى عدد العاملين بها للوزارات الخدمية التى تعانى من عجز شديد فى الموظفين بها مما يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال طوبيا، إن هناك العديد من الوزارات الخدمية مثل التموين والمالية والزراعة والتعليم تعانى من عجز شديد فى عدد العاملين بها ونظرا لعدم التوظيف فهناك تدنى فى مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وهذا الأمر يتطلب وضع آلية واستراتيجية للتعامل مع هذه المشكلة من خلال انتداب الموظفين من وإلى الوزارات المختلفة للقضاء على هذه الأزمة.

وطالب بوضع اشتراطات صارمة ومنح العاملين دورات تدريبية وتأهيلهم للوزارات التى سيتم نقلهم لها حتى يكونوا فاعلين ولا يتحولوا لعبء إضافى على هذه الوزارات، لافتا إلى أن الجمعيات الزراعية تعانى من العجز الشديد فى عدد العاملين ومكاتب الشهر العقارى بالإضافة للضرائب وكل هذه الوزارات والقطاعات بمثابة مصادر للدخل لابد من توفير موظفين حتى لا تضار الخزانة العامة للدولة وتتعطل مصالح المواطنين.

*الأحد.. "إفريقية النواب" تلتقي سفير دولة تشاد بالقاهرة

تستقبل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الأحد المقبل، السفير الأمين الدودو، سفير دولة تشاد بالقاهرة.

ويأتي اللقاء مع سفير تشاد بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الرابع (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء.

*وكيل البرلمان: رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي عودة قوية لمصر

قال النائب الوفدى سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن استلام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى، يكشف نجاح السياسة الخارجية لمصر فى حكم الرئيس السيسى، مضيفا أنه بين تجميد عضوية مصر للاتحاد الأفريقى فى 2013 واستلام رئاسة فى 2019 قصة نجاح لعودة مصر القوية لقارتها الأفريقية.

وأشار "وهدان"، فى بيان له صادر عن حزب الوفد، إلى أن الدول الأفريقية لديها ثقة فى قدرة الرئيس السيسى على تحقيق العديد من مجالات النجاح فى اثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، خاصة أن هناك خلفية تاريخية عندما كانت تقود مصر انهاء الاستعمار ومقاومة الاحتلال فى القرن الماضي.

وشدد "وكيل النواب" على أن مصر قادرة على قيادة الاتحاد الأفريقى فى تلك المرحلة المهمة والصعبة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى القارة.

وأضاف وهدان، أن مصر ستعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية ونقل تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى إلى الدول الأفريقية.